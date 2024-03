Famosos celebram a Páscoa em família - Reprodução / Instagram

Publicado 31/03/2024 13:53 | Atualizado 31/03/2024 14:05

Rio - Famosos se reuniram com suas famílias, neste domingo de Páscoa (31), para celebrar e aproveitar a data. Nas redes sociais, celebridades postaram fotos ao lado de pessoas queridas e desejaram um dia especial aos seus seguidores. As comemorações contaram com muito chocolate e caça aos ovos.

Ana Hickmann e Edu Guedes estão curtindo o feriado juntinhos com a família da apresentadora. O casal surgiu em clima de romance aproveitando um dia de sol antes do almoço especial de Páscoa. Já Leticia Spiller está comemorando a data ao lado dos dois filhos, Stella e Pedro: "Feliz renascimento! Feliz Páscoa!!".



Duda Nagle compartilhou uma foto grudadinho com sua mãe e a filha Zoe para desejar um dia especial para os internautas. "Momentos Especiais! Feliz Páscoa! Feliz Vida!". Fernanda Rodrigues celebra a data na Disney. "Feliz Páscoa com sorvete do Mickey!!", escreveu ela.



Carolina Dieckmann deixou uma mensagem especial para seus fãs, no Instagram. "Está um dia lindo aqui… azul, claro, solar. Que hoje ele seja também abençoado de bons sentimentos e que o amor ressuscite ainda mais vibrante e forte agora em todos os corações mundo afora. Que a gente se lembre sempre, a cada dia, aonde for que a grande revolução é justamente esse amor! Feliz Páscoa!".



Larissa Manoela e André Luiz Frambach celebraram a data juntinhos com os seus cachorros. "Que possamos dia após dia ressignificarmos nossa existência e agradecermos a Ele por nossas vidas. Que Deus esteja abençoando todas famílias! Feliz Páscoa!".

Viih Tube e Eliezer fizeram um almoço para sua família com direito a cardápio exclusivo. E para a filha Lua de Felice, eles investiram em uma caça aos ovos e tiveram a visita do coelhinho.

Como em anos anteriores, Zeca Pagodinho realizou uma boa ação e distribui ovos de Páscoa para crianças na região de Xerém, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, em um gesto de solidariedade. "Domingo de Páscoa em Xerém! Que o amor ao próximo seja o guia de nossos corações! Feliz Páscoa!".

