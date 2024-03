Maíra Cardi - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi

Publicado 31/03/2024 16:58

Rio - Maíra Cardi, de 40 anos, fez um retorno notável às redes sociais neste domingo (31), anunciando sua presença após seis meses de ausência. A influenciadora, que é casada com o empresário Thiago Nigro, de 33 anos, reapareceu com um perfil sem foto e sem publicações ativas.

O anúncio de seu afastamento ocorreu em setembro do ano passado. "Estou aqui para comunicar com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Vim agradecer a todos esses anos que passamos juntos, desde os tempos do Snapchat, antes mesmo do Instagram. Vocês torceram pela minha felicidade, vibraram com minhas conquistas. Sou quem sou e cheguei onde estou graças a vocês. Venho dizer para vocês que, pela primeira vez na minha vida, vou realmente desativar o meu Instagram de verdade, mas com o coração em paz", disse ela na ocasião.

Agora, os fãs estão especulando sobre um possível anúncio futuro: uma nova gravidez . Maíra já é mãe de dois filhos, Lucas Cardi, de 23 anos, fruto de seu casamento anterior com o empresário Nelson Rangel, e Sophia, de cinco anos, de seu antigo relacionamento com Arthur Aguiar, de 35 anos.

Ela havia compartilhado o desejo de ter mais três filhos, considerando sua idade e a importância de cuidar da saúde física e emocional para garantir uma gestação saudável. Maíra destacou seu compromisso com a saúde, incluindo a preparação pré-concepção, que envolve mudanças alimentares e de hábitos.

Cardi alcançou a fama após sua participação na 9° edição do "Big Brother Brasil". Além de ser uma musa fitness reconhecida, ela é influenciadora, coach de emagrecimento e já teve experiências como apresentadora de televisão. Ela se casou com Arthur Aguiar em 2017 e se separou em 2022.