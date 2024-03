Nanci Gil, filha de Raul Gil, expõe briga familiar - Reprodução do Instagram

Publicado 31/03/2024 07:40 | Atualizado 31/03/2024 07:52

Rio - Filha mais velha de Raul Gil, Nanci contou que não foi convidada para participar do "Domingão com Huck", da TV Globo, em homenagem ao pai, que vai ao ar neste domingo, e expôs uma briga familiar em um vídeo publicado no Instagram, neste sábado. A jornalista e terapeuta disse que todas as pessoas em volta do apresentador do SBT mentem e que não a querem por perto porque ela é uma pessoa inteligente.

"Feliz Páscoa para todo mundo. Hoje eu acordei com uma pergunta: por que que você não foi no Luciano Huck? Porque eu não fui convidada e se eu fui convidada tudo em torno do Raul Gil mente. Mente que eu estou doente, mente que eu estou em outro país, mente que eu me joguei pela janela, que eu fui pra Marte, sei lá, mas eles mentem", afirmou.



"Eles não me querem perto porque eu sou uma mulher inteligente, competente e trabalhadora assim como você. Esse tipo de mulher não interessa para o mundo machista, que querem você escrava. Então, a partir de agora, eu vou lutar contra isso, mas com a minha história. Não posso ser hipócrita lutar contra o machismo e fingir que eu vivo uma vida maravilhosa como mulher na minha casa, que tá muito longe disso", concluiu.



Em um vídeo divulgado no Instagram de Lisa Gomes, Nanci também falou sobre sua ausência no 'Domingão' e citou o irmão, Raul Gil Junior. "Não sou convidada [para nada] há uns 10, 12 anos, desde que meu irmão achou que é melhor eu ficar longe de tudo, porque meu pai é uma empresa para o meu irmão e sou tipo ‘sócia’. Pra quê? Vamos ficar com o dinheiro só para um. Ele me tirou de tudo. Nem sei quando sou convidada [para algo]".

Com mais de 60 anos de carreira, Raul Gil será homenageado no 'Domingão'. A atração recria o cenário do quadro "Cartas e Cartazes", que foi ao ar na década de 80 no "Programa do Raul Gil", no SBT, e atrás de cada carta, tem uma surpresa para o apresentador. Em sua rede social, Raul agradeceu o carinho de Luciano Huck e adiantou que se emocionou durante o dominical. "Que emoção. Gratidão imensa ao Luciano Huck e à equipe da Rede Globo pela emocionante homenagem. Foi uma honra ser reconhecido dessa forma. Obrigado pelo carinho e pelo momento inesquecível, vou guardar esse momento na alma", escreveu.





