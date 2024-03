Raul Gil e Luciano Huck - Reprodução do Instagram

Publicado 26/03/2024 14:41

Rio - Raul Gil, de 86 anos, será homenageado no "Domingão com Huck", da TV Globo. Luciano Huck compartilhou, no Instagram Stories, um vídeo ao lado do apresentador do SBT, nesta terça-feira, e agradeceu a participação do ícone da televisão brasileira na atração.

"Olha quem está no Domingão! Isso não é uma visão, é Raul Gil no Domingão. Uma honra enorme, a vida é sobre gratidão, então a gente precisa agradecer sempre quem asfaltou a estrada para gente. Obrigado", disse o marido de Angélica no vídeo.

Em sua rede social, Raul também falou sobre a homenagem que recebeu e agradeceu o carinho de Luciano Huck. "Que emoção. Gratidão imensa ao Luciano Huck e à equipe da Rede Globo pela emocionante homenagem. Foi uma honra ser reconhecido dessa forma. Obrigado pelo carinho e pelo momento inesquecível, vou guardar esse momento na alma", escreveu.

A gravação com Raul Gil aconteceu nesta segunda-feira. O apresentador do SBT mostrou sua chegada a TV Globo em vídeos publicados no Instagram. Na ocasião, ele encontrou o ator Marcos Caruso e os dois posaram juntos para fotos. O veterano da TV também andou nos famosos carrinhos do projac e demonstrou muita simpatia com os profissionais do local. A atração está prevista para ir ao ar neste Domingo de Páscoa (31).