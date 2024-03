Ludmilla - Reprodução do Instagram

Publicado 31/03/2024 08:21

Rio - Após lançar a música "Piña Colada", em espanhol, Ludmilla falou sobre as comparações que o público tem feito em relação aos seus trabalhos. Em um vídeo publicado no Instagram Stories, a artista de 28 anos disse que gosta de explorar outros ritmos e ressaltou que as pessoas podem ouvir as músicas dela que mais gostarem. A mulher de Brunna Gonçalves ainda ressaltou que 'todo mundo vai ter seu momento'.

"Vai ter Ludmilla no pagode, cantando pop merengue, funk... eu sou cantora! Sabe a liberdade do poder? Tem gente que fala assim: 'eu queria jogar futebol, mas não sei'. Aí a pessoa não joga. Eu posso fazer porque eu sei. Eu posso fazer funk, merengue pop, pop, pagode, trap, posso fazer o que eu quiser, porque eu sei", afirmou.

"Ai, eu gosto mais da Ludmilla cantando pagode'. Vai no Numanice. Quando chegar a era do 'Numanice', vai ser o teu momento de brilhar e reinar. 'Ai, estou com muita saudade da Ludmilla do pop'. Ludmilla in The House, vai ter teu momento para ir, Ludmilla do pop e do funkão. 'Ai, quero tanto a Ludmilla cantando em outro idioma, outra língua'. Chegou teu momento também. Todo mundo vai ter seu momento, é só saber esperar. Achei que vocês estivessem entendido", completou.