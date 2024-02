Daniel Alves e Neymar são amigos de longa data - Divulgação / CBF

Publicado 22/02/2024 10:55 | Atualizado 22/02/2024 10:55

A Justiça espanhola aplicou à pena uma atenuante de reparação de danos porque, "antes do julgamento, a defesa depositou na conta do tribunal o montante de 150 mil euros (aproximadamente R$ 800 mil) para que pudesse ser entregue à vítima independentemente do resultado do processo".

Além do dinheiro, a família de Neymar, segundo o 'Uol', também cedeu Gustavo Xisto, um dos representantes jurídicos mais antigos das empresas do pai do camisa 10, para ajudar o lateral-direito. Sem acesso aos seus bens desde que foi preso, Daniel Alves recorreu ao apoio financeiro e jurídico da família do amigo de longa data.

O Ministério Público da Espanha pedia nove anos de reclusão, enquanto a acusação particular solicitava 12 anos. Ele está preso desde o dia 20 de janeiro de 2023 - há 13 meses. O período será abatido da pena total do jogador.