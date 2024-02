Reunião na sede da Ferj - Agência FERJ

Publicado 22/02/2024 19:30

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) realizou na última quarta-feira (21) uma reunião Conselho Arbitral com os clubes da Série A do Campeonato Carioca. O presidente Rubens Lopes cobrou moderação nas críticas sobre a competição.

Um dos objetivos do encontro era reduzir as críticas dos afiliados em relação a competição, principalmente com relação a arbitragem. Recentemente, o Vasco fez duras críticas aos árbitros. O encontro ocorreu de forma harmônica, segundo informações do "ge".

Além disso, também foram discutidas formas de tornar o Campeonato Carioca mais atrativo e nacionalizar a marca da competição. Estiveram presentes no encontro os presidentes Rodolfo Landim, do Flamengo, Mário Bittencourt, do Fluminense, o CEO Thairo Arruda, do Botafogo, além de membros jurídicos do Vasco.