Justin Bieber se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio no terceiro dia do festivalAg. News

Publicado 05/09/2022 07:53 | Atualizado 05/09/2022 10:13

Rio - Após deixar as fãs preocupadas com um possível cancelamento, o cantor canadense Justin Bieber, de 28 anos, fez sua estreia no Rock in Rio, na noite deste domingo, encerrando a programação do festival no Palco Mundo. O artista iniciou pontualmente às 23h e abriu os trabalhos com "Somebody", do seu álbum mais recente, "Justice", que teve oito indicações ao Grammy.

No palco, Bieber exibiu imagens com legendas em português em que ele fala sobre o momento em que está passando atualmente, com muitas referências a Jesus. As fãs, as Beliebers, foram à loucura e deram muitos gritinhos quando o cantor tirou os óculos escuros que estava usando. "Rio, como estão se sentindo? Estou agradecido de estar aqui hoje, teremos uma ótima noite", disse Bieber, logo antes de cantar "Holy".

Logo em seguida, o cantor já voltou sem camisa e cantou "Where Are Ü Now" e "What Do You Mean". Um dos momentos mais emocionantes foi quando o cantor fez a performance de "Love Yourself", apenas com o violão, e as fãs gritaram os versos da música a plenos pulmões.

Apesar das especulações de que não queria estar ali, Justin Bieber mostrou que os rumores não eram verdade e fez um bonito show, com muitas referências aos problemas de saúde que têm enfrentado. Ele foi diagnosticado com síndrome de Ramsay Hunt, Doença de Lyme e depressão. Desde então, o astro tem se apoiado em sua fé em Deus e no amor pela mulher, Hailey. O canadense também cantou "Baby", seu sucesso mais antigo. Após a oração e escutar um "Bora meu pastor" de uma fã no meio da plateia, Bieber cantou no piano "Peaches", uma música sobre maconha, e encerrou a noite com "Anyone".

justin bieber cantando love yourself junto com o público, esse é o tweet pic.twitter.com/wKPSSwbnVi — gaby (@onethurzin) September 5, 2022