Luisa Sonza se apresenta no Palco Sunset do Rock in RioLeo Franco / Ag. News

Publicado 05/09/2022 08:32 | Atualizado 05/09/2022 11:31

Rio - A cantora Luisa Sonza, de 24 anos, foi um verdadeiro fenômeno que passou pelo Palco Sunset, no terceiro dia de Rock in Rio, neste domingo. A gaúcha mostrou que, na verdade, é digna de um espaço no Palco Mundo, que conta com uma capacidade maior.

Durante sua performance no evento, Luisa entregou todos os seus grandes sucessos, que não saem da lista de mais ouvidas das plataformas de streaming, como "Boa menina", "Anaconda", "Sentadona", "Cachorrinhas", entre outras.

Luisa também convidou a mineira Marina Sena para uma participação relâmpago. Entrosadas, as duas fizeram três duetos, incluindo o hit de Marina "Por Supuesto". Sozinha novamente, Luisa começou com as românticas e, em "Melhor Sozinha", fez uma homenagem para Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021 em um acidente aéreo. A canção tem uma versão gravada com a sertaneja. "Uma grande amiga me disse que o amor entre duas pessoas não é uma necessidade, é uma escolha", disse Luisa, emocionada, se referindo a Marília.

Uma música que não poderia faltar é "Penhasco", sempre relacionada ao fim do casamento de Luisa Sonza com Whindersson Nunes. Nesta performance, a cantora sentou no chão e cantou com tristeza. Whindersson, inclusive, estava nos bastidores do show de Luisa e surpreendeu o público acompanhando tudo da coxia.