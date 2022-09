Demi Lovato se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio - Ag. News

Publicado 05/09/2022 10:29

Rio - Em uma noite de muito pop, Demi Lovato levou um clima mais rock n' roll para o Palco Mundo neste terceiro dia de Rock in Rio. A americana de 30 anos voltou ao Brasil com a turnê "Holy Fvck", que tem uma forte pegada pop punk.

A cantora também deu um tom mais pesado a canções antigas como "Remember December", "La la land" e "Confident", que foram as mais esperadas pelos fãs. Entre as músicas mais novas, "29" foi a que fez mais sucesso. Nela, Demi fala sobre seu relacionamento com o ator Wilmer Valderrama. Ela o conheceu quando tinha apenas 17 anos e ele 29. O namoro durou seis anos.

Outro ponto alto do show foi a banda de Demi, formada só por mulheres: Nita Strauss, Leanne Bowes, Brittany Bowman e Dani McGinley.

Os fãs nas redes sociais exaltaram a volta por cima de Demi, que já teve problemas com drogas, sofreu uma overdose e teve três paradas cardíacas.