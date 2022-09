O MC William do Borel foi preso após se apresentar no Espaço Favela, no Rock in Rio - Foto: Reprodução/internet

O MC William do Borel foi preso após se apresentar no Espaço Favela, no Rock in RioFoto: Reprodução/internet

Publicado 05/09/2022 12:36 | Atualizado 05/09/2022 14:26

Rio - O cantor William Santos Souza, de 50 anos, também conhecido como William do Borel, foi preso na tarde deste domingo (04), após se apresentar com o cantor Buchecha no Espaço Favela, uma das atrações do Rock in Rio. Agentes da Polícia Federal e da Civil cumpriram um mandado de prisão em aberto contra o artista, expedido pela Vara de Execuções Penais de Curitiba.

De acordo com o processo no qual William é réu, ele foi detido, há dez anos, em Balsa Nova, no quilômetro 139 da BR-277, junto com um jovem de 16 anos, em um ônibus que ia de Foz do Iguaçu para Curitiba, com destino ao Rio de Janeiro. Com eles, foram apreendidos dez quilos de maconha presos ao corpo e na bagagem. Na ocasião, o funkeiro foi reconhecido por policiais rodoviários federais, que eram cariocas, e alegou "estar desempregado". Ele disse ainda não conhecer o adolescente. O Dia teve acesso ao processo e verificou que o artista foi condenado pelo crime em julho de 2017. Desde então, existia um mandado de prisão em aberto contra William, que foi cumprido pelos agentes na noite deste domingo, após ele realizar o show. Segundo a assessoria da PF, os policiais aguardaram o fim da apresentação para "que a programação do festival não fosse afetada". Os advogados do artista não responderam às tentativas de contato. A assessoria do cantor Buchecha não atendeu às chamadas. Procurada, a assessoria de imprensa do festival informou que "sobre MC William, cabe ao órgão responsável fornecer qualquer informação a respeito do caso". O Espaço Favela contou com a apresentação de diversos representantes do funk carioca e pelo cantor, que emplacou diversos hits de sucesso durante a carreira, em parceria de muitos anos com outro funkeiro, o 'MC Duda'. Juntos, a dupla 'William e Duda' fizeram sucesso na década de 90 com Rap da Morena ("Foi num baile funk, o baile do Borel...") e Rap do Borel ("Ô demorô para abalar, Borel").

MC William também gravou uma faixa em parceria com o cantor Lulu Santos, no ano de 1995, que fez bastante sucesso na época. Chamada "Toda forma de amor/Rap do Lu", a música fez parte do álbum "Eu e Memê, Memê e Eu", um disco de remixes comandados pelo produtor musical Marcelo Mansur (Memê).

Mulher também é presa no evento



A Polícia Federal informou que realizou, também, outra prisão no Rock in Rio. Segundo a assessoria da corporação, o alvo seria uma mulher, que estava trabalhando no festival. Ela possuía um mandado de prisão preventiva expedido por tentativa de homicídio. Os agentes cumpriram a ordem judicial na noite da última sexta-feira (02).