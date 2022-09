Justin Bieber se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio no terceiro dia do festival - Ag. News

Publicado 05/09/2022 16:49

Rio - O Rock in Rio agradou uma legião de fãs neste domingo com shows de artistas nacionais e internacionais. Encerrando boatos de que cancelaria sua apresentação, Justin Bieber foi um dos favoritos ao fechar o Palco Mundo com o repertório cheio de hits, enquanto Gilberto Gil celebrou seus 80 anos no espetáculo marcado pelas participação de sua família.

Para Marina de Mattos, os shows do terceiro dia do festival trouxeram um clima de nostalgia: "Eu amei. Lineup estava dos sonhos, um mistura de nomes que ouvia na adolescência. Com todo esse burburinho de vem ou não vem, o Justin fez um show muito bom, mesmo vendo que o semblante dele estava bem pra baixo. Mas ele animou aquele Parque Olímpico e as fãs ajudaram muito", declarou a jornalista de 28 anos sobre o evento que acontece na Zona Oeste do Rio até o dia 11 de setembro.

A jovem ainda relatou que o volume das caixas de som no Palco Mundo estava baixo durante os shows de Iza e Demi Lovato, mas a situação melhorou quando o canadense chegou para atender as expectativas. " (Ele) estava pra baixo fisicamente, mas tirou forças pra fazer um show muito bom e estava animado até. O repertório só com música boa!", completou.

O retorno de Gilberto Gil ao festival depois de 37 anos também foi um ponto alto da noite: "Ele estava num misto de emoção que eu não via do Gil em outras apresentações. Ele sempre faz um show maravilhoso. Mas também, a idade é um fator. E, ontem, ele estava de outro mundo. Dava pra ver que o sorriso estava de orelha a orelha", contou Marina.

"Foi muito lindo com a Flor (neta do cantor) também, então, pra mim, foi um show emocionante e tenho certeza de que pra ele também. O que ele estava sentindo lá no palco, ele passava para os fãs, porque era visível a felicidade e a gente também se contagiava com a felicidade", garantiu ela.

Marcando presença no festival que participa desde 2011, Marina não escondeu o incômodo com a tumulto causado pela quantidade de pessoas na Cidade do Rock. "Fica muito cheio e acaba sendo não tão prazeroso", confessou. Pronta para retornar no próximo domingo, dia em que Dua Lipa canta no Palco Mundo, sua estratégia é assistir os shows das laterais de cada palco, para evitar a multidão de cem mil pessoas no maior festival de música do país.

Internautas comentam shows do Rock in Rio

Nas redes sociais, os fãs de música também deram suas impressões sobre as apresentações que aconteceram neste domingo. Justin Bieber, Luísa Sonza e Iza estiveram entre os nomes mais citados, além dos comentários elogiando a apresentação de Demi Lovato em sua fase roqueira.

"O show da Demi Lovato foi extraordinário, uma obra prima. Luísa Sonza e Iza entregaram horrores também", afirmou um usuário do Twitter. "Show da Demi foi muito bom, quando ela cantou 'Don't Forget', a adolescente lovatic dentro de mim de emocionou", brincou uma internauta. "Eu chorei no show da Iza quando ela chamou a mãe dela, foi a maior surpresa", destacou mais uma pessoa.

Um momento que gerou memes foi a oração feita por Justin Bieber antes de encerrar a terceira noite do Palco Mundo. "Justin Bieber abençoou o Brasil todo com essa oração", disse um fã. Em vídeo que viralizou na internet, uma pessoa na plateia disparou: "Bora, meu pastor!"

Outras pessoas ainda criticaram a atenção que o canadense recebeu em comparação com artistas nacionais: "Brasileiro tem uma síndrome absurda de vira-lata, a Luísa Sonza entregou um dos melhores shows da noite e quem leva os créditos é um chato que veio pro Brasil arrastado, me poupe", desabafou uma internauta. "A Luísa transformou o Palco Sunset em Palco Mundo", afirmou mais um fã.

Confira as reações:

