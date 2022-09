Iza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio neste domingo - Marcelo Sá Barretto / Ag. News

Publicado 05/09/2022 09:31

Rio - A cantora Iza, de 32 anos, foi a segunda atração a se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio na noite deste domingo. A artista chegou ao local em meio a uma chuva fina e já entoou logo grandes hits de sua carreira, iniciada em 2017, como "Pesadão", "Gueto" e "Ginga".

A artista contou com uma equipe de excelentes dançarinos e uma banda espetacular, com seis backing vocals. "Alguém aqui me assistiu em 2019? Olha nós aí, Rock in Rio", disse Iza, que se apresentou ao lado de Alcione, no Palco Sunset, na ocasião. Ela também já se apresentou no festival em 2017, a convite de CeeLo Green.

Durante o show, Iza também falou sobre a pandemia da covid-19. "Esse é um final de semana de celebração, porque a gente sobreviveu, a gente está tirando onda", disse. Fotos de Seu Jorge, Dona Ivone Lara, Paulinho da Viola e Martinho da Vila foram projetadas no telão enquanto a artista fazia a performance de "Gueto".

Um dos momentos mais emocionantes foi a performance de "No Woman, No Cry", de Bob Marley, em que Iza celebrou a trajetória de mulheres negras acompanhada pela mãe, Isabel Cristina, ao piano.