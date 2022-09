Whindersson Nunes assiste ao show de Luisa Sonza no Rock in Rio - Reprodução Internet

Publicado 05/09/2022 08:47

Rio - O humorista Whindersson Nunes, de 27 anos, surpreendeu a todos ao ser flagrado assistindo ao show de sua ex-mulher, a cantora Luisa Sonza, de 24, no Palco Sunset do Rock in Rio, neste domingo. Nas imagens que circulam pela internet, Whindersson aparece sorridente nos bastidores enquanto Luisa se apresenta para uma multidão.

"Vi duas músicas. Estava passando, como eu não ia ver? Ela está estourada, todo mundo cantando. Curti, achei legal. Senti orgulho. Quem é que não sente orgulho? Ainda mais quando você viu a pessoa começando, uma pessoa que foi muito atacada", disse o humorista ao "Gshow".

Whindersson e Luisa Sonza ficaram casados por cerca de dois anos. Eles de divorciaram em abril de 2021. Após o fim do casamento, Luisa engatou um romance com o cantor Vitão e foi muito atacada na internet, já que começaram a especular que ela e Whindersson teriam terminado por conta de uma traição. Na ocasião, Whindersson não se manifestou e os ataques a Luisa aumentaram.

Apenas muito tempo depois Whindersson afirmou que não houve traição de nenhuma parte. Após passar um período afastada das redes sociais, Luisa Sonza lançou o álbum "Doce 22" e os fãs acreditam que a música "Penhasco" seja dedicada ao humorista. Na canção, ela diz que foi "jogada de um penhasco" ao tentar segurar a mão de seu companheiro.