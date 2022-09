GKay usa look polêmico no Rock in Rio - Reprodução Internet

Publicado 05/09/2022 19:45

Rio - GKay está cada vez mais chamando atenção com seus looks ousados. Vestindo grifes, a influenciadora aparece em todos os eventos com roupas cada vez mais polêmicas, e o Rock in Rio não foi diferente. Vestindo o estilista Rober Dognani, a dona da Farofa da GKay surpreendeu seus seguidores com um look de listras, em preto e branco e dando a impressão de ter pedaços de almofadas nos ombros, braços, quadril e pernas.

Na legenda, se contentou apenas com três corações brancos, deixando todo o glamour da publicação para o ensaio e o look. Nos comentários, em meio a elogios, amigos e celebridades brincaram com a escolha da influenciadora. A ex-BBB Elana comentou: "Juro que tô tentando imaginar o trabalho pra ir fazer xixi", enquanto o fotógrafo Eunivan avisou: "Respeitem ela que o volume na rabeta é natural viu minha XENTYYYYY, não é estofado".

Os fãs e internautas também entraram na brincadeira e comentaram: "ÚNICO COMENTÁRIO POSSÍVEL : IMAGINA NA FAROFA", "Povo vai sentar achando que é uma poltrona", "O bonecão do posto tah diferentchy", "a zebra depois do Crossfit"... e muito mais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GKAY (@gessicakayane)