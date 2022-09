Demi Lovato participa de pedido de casamento de Matheus Sampaio e Brenda Paixão - Reprodução do Instagram

Demi Lovato participa de pedido de casamento de Matheus Sampaio e Brenda Paixão

Publicado 05/09/2022 11:40

Rio - Noite mágica! Imagina ser pedida em casamento em pleno Rock in Rio e ainda receber a 'benção' de uma das estrelas do festival, a cantora Demi Lovato. Foi o que aconteceu com Brenda Paixão, neste domingo. A campeã do 'Power Couple Brasil 6', da Record TV, foi surpreendida por Matheus Sampaio e ficou noiva na Cidade do Rock, na frente da artista estadunidense.

"Acabei de ser pedida em casamento no RIR na frente da Demi Lovato, e sim eu disse sim! Eu zerei a vida num nível que estou até agora em choque! Te amo, Matheus Sampaio. Muito obrigada, Demi. Foi um momento tão especial para nós", escreveu Brenda no Instagram.

Através dos comentários, Demi felicitou o casal. "Felicidades de novo!!! Estou muito feliz de ter feito parte de um momento tão lindo!", destacou.