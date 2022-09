Jean Paulo Campos - Fotos: Webert Belicio/Agnews

Rio - Jean Paulo Campos foi uma das celebridades que participou do terceiro dia do Rock in Rio, neste domingo. Acompanhado de um amigo, o ator conhecido por interpretar o Cirilo de "Carrossel", no SBT, andou pelo espaço enquanto aguardava o show de Justin Bieber, que fechou a noite no Palco Mundo. Aos 19 anos, o artista se prepara para o lançamento da série "Musa Música" no Globoplay e também deve estrear na TV Globo na próxima novela das 19h.

"Eu não posso falar muito mas, realmente, estou realizando diversos sonhos ao mesmo tempo. Tenho a série no Globoplay que tá vindo, um trabalho muito bonito, acho que o pessoal vai gostar", declarou Jean.

Com novos projetos pela frente, o jovem ator não se incomoda com o fato de ainda ser reconhecido por sua atuação na novela infantil. "É um trabalho que tenho um carinho imenso e muito orgulho também. O pessoal reconhece e é um papel que marcou a infância de muita gente. Os outros papéis estão vindo, o pessoal vai me conhecendo assim e é uma coisa mais natural de ser pensada", afirmou ele.



Recentemente, Jean Paulo esteve nos Estúdios Globo e posou para fotos com Larissa Manoela, com quem contracenou em "Carrossel". Neste domingo, o ator falou sobre a relação com a protagonista de "Além da Ilusão" e a colega Maisa, que também integrou o elenco da novela do SBT: "Eu gosto muito das meninas, de paixão. Crescemos juntos e, além delas serem muito talentosas, são pessoas que eu amo muito", disse.