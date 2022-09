Camila Pitanga - Webert Belicio / Agnews

Publicado 04/09/2022 22:53

Rio - Camila Pitanga chegou ao Rock in Rio acompanhada por Taís Araújo e Leandra Leal, neste domingo. As atrizes estiveram em um das atrações que o festival proporciona, que tem o objetivo de conscientizar o público para a preservação da floresta amazônica. Durante o evento, a artista se posicionou a favor da pauta e defendeu a importância da atração instalada na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio.

"Acho que mais do que nunca a gente precisa visibilizar uma causa que é planetária. É uma causa que fala do Brasil, mas fala do mundo. Pegar um projeto como esse aqui dentro do Rock in Rio, que alcança tantos jovens, tantas vidas, acho que é uma oportunidade incrível", declarou Camila.

"A Amazônia é um patrimônio da humanidade, que a gente precisa vivenciar em todos os seus aspectos, não só a natureza, mas também a produção cultural que se tem", completou a atriz. Depois, Camila correu para assistir o show de Emicida no Palco Sunset do festival.