Emoção tomou conta dos fãs que aguardam show de Justin Bieber - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/09/2022 18:03 | Atualizado 04/09/2022 19:08

Rio - O perfil oficial da turnê de Justin Bieber confirmou a apresentação que o astro canadense fará neste domingo (4) no Rock in Rio. O artista é a principal atração do Palco Mundo, que antes terá shows de Jota Quest, Iza e Demi Lovato, e deve se apresentar por volta das 23h deste domingo. Apesar dos rumores de um possível cancelamento, o público do festival poderá curtir a "Justice World Tour".

fotogaleria Além do Rock in Rio, Justin Bieber têm apresentações agendadas para o Chile, no dia 7 de setembro, na Argentina, nos dias 10 e 11, e em São Paulo, no Allianz Parque. A T4F, produtora dos shows do cantor, não se manifestou sobre as notícias em torno de um possível cancelamento das apresentações na capital paulista.

Expectativa

Mesmo com a frente fria que deixou o tempo nublado, os fãs seguem empolgados para a apresentação do canadense. Beatriz Trindade, 19, Mariana Tavares, 23, Isadora Albuquerque, 19, todas estudantes não conseguiriam conter a emoção ao falar sobre a espera para o show do ídolo canadense. "É uma realização, sobretudo depois da pandemia e de todos os problemas que ele passou recentemente, a questão da paralisia devido a um vírus, por exemplo. Para a gente, é muito gratificante ver que ele está bem e fazendo o que gosta e em um festival tão grande e relevante, como o Rock in Rio", disse Mariana.



A mineira Isadora contou que saiu do interior do estado só para assistir a apresentação de Justin Bieber pela primeira vez. Dizendo-se estar em êxtase e com certa dificuldade de traduzir para palavras o que está sentindo, a garota exibiu uma tatuagem que tem em seu ombro esquerdo, que desce até o meio do braço, com a letra de "Hard 2 Face Reality" (Difícil encarar a realidade, em português) feita em homenagem ao ídolo.