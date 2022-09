Balanço do segundo dia da operação da Seop e da GM-Rio para o Rock in Rio - Divulgação

Publicado 04/09/2022 16:40

Rio - As ações de fiscalização e ordenamento feitas pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) e pela Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) no entorno do Rock in Rio no último sábado (3) registraram a aplicação de 156 multas após flagrantes de infrações de trânsito e 25 veículos rebocados.

fotogaleria Equipes da Subsecretaria de Operações (SUBOP) e da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) removeram 207 ambulantes que não possuíam autorização para atuação no entorno do Rock in Rio. Ao todo, 1.011 itens irregulares foram apreendidos. Já a Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC) registrou três autuações e duas remoções de vans irregulares.

A Guarda Municipal registrou a condução de dois ambulantes para delegacia, flagrados com drogas e um cutelo em uma das estações do BRT que dão acesso ao festival. Além disso, as equipes da GM-Rio registraram dez casos de auxílio a vítimas de mal súbito, a maioria com sinais de embriaguez ou hipotermia.



Desde o início do festival, foram aplicadas 246 multas de trânsito, 49 remoções de veículos estacionados de forma irregular, 3.479 apreensões de itens vendidos por ambulantes irregulares, além da remoção de três veículos realizando transporte irregular.