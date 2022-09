Post Malone chama fã ao palco para cantar com ele durante o Rock in Rio - Reprodução

Publicado 04/09/2022 09:47

Rio - A apresentação do rapper Post Malone, de 27 anos, vai ficar marcada na história do Rock in Rio. Cheio de carisma, o cantor deu um verdadeiro show e agradou a plateia. Atração principal do Palco Mundo na noite deste sábado, Post Malone chamou um fã para tocar com ele e ainda levou um pequeno tombo durante a performance da música "Better Now".

O rapper surpreendeu durante o hit "Stay", quando chamou um fã ao palco para cantar com ele. Segundo relatos nas redes sociais, o fã se chamava Theo Kant e estava com um cartaz com a frase "Can I play Stay with you?", que em tradução livre quer dizer "Posso cantar Stay com você?".

Malone chamou o rapaz ao palco, perguntou seu nome e, emocionado, o rapaz disse que não estava entendendo nada. "Caralh*, não estou entendendo nada". Post Malone continuou mesmo assim. "Theo Kant vai tocar Stay comigo, tudo bem para vocês?", perguntou o rapper ao público.

O rapper também foi muito elogiado por sua simpatia. Emocionado, em um determinado momento, ele desceu até a plateia para cumprimentar os fãs.