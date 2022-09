Iza será a primeira mulher negra a se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio - fotos Guilherme Nabhan/ Divulgação

Publicado 04/09/2022 05:00

Rio - Iza fará história na noite deste domingo no Rock in Rio. A cantora de 32 anos será a primeira mulher negra brasileira a se apresentar no Palco Mundo. Em entrevista exclusiva ao Dia, ela relembra a edição do festival em 2015, quando assistiu ao cantor Sam Smith da plateia, e seu show, em 2019, no Palco Sunset, um dos grandes destaques do evento naquele ano. A artista não esconde a empolgação em relação a esse marco profissional, no entanto, faz mistério sobre as novidades que levará para o festival.

"Eu mal superei o Palco Sunset e me colocaram no Palco Mundo. Estou ansiosa, porque realmente acho que será um dos dias mais felizes da minha vida. De verdade, acho que será uma realização que eu nunca imaginei. E por vários motivos. Primeiro pela volta do festival depois de tudo o que passamos. Depois por ser uma grande conquista profissional, por saber o quão seleto é esse palco e pela importância de eu ser a primeira cantora negra brasileira a cantar no Palco Mundo. Isso tem uma questão social muito forte. Sou muito fã do festival, sempre conto que há poucos anos eu estava lá embaixo, como público, sonhando em estar em um dos palcos do Rock in Rio", afirma Iza.

O show da cantora terá tudo o que tem direito, como manda o figurino. Cenário incrível, balé, e, claro, seus maiores sucessos. "A expectativa é grande e estou ensaiando muito para levar o melhor show para o público. Não vão faltar todos os sucessos, as músicas que os meus fãs gostam. Não vai faltar meu balé e teremos um cenário cheio de coisas novas também. Não vejo a hora", confessa.

Cria de Olaria, na Zona Norte do Rio, Iza também destaca que suas origens serão abordadas na apresentação. "Elas estão bem presentes nos meus últimos lançamentos, principalmente nas músicas 'Gueto' e 'Fé'. E, com certeza, estarão no repertório. É uma honra saber que as minhas vivências são inspirações para muitas meninas. E sou muito grata por, através da música, da minha fala, poder ser referência para tantas pessoas", diz a artista.

Questionada sobre uma possível participação em seu show deste ano, visto que em 2019 a cantora dividiu o palco com Alcione e a menina Luara Martins de Almeida Lima, na época com 9 anos, sua sósia, ela faz suspense. "Tudo é uma grande surpresa", diverte-se.

E as novidades em relação a Iza não param por aí. Nesta sexta-feira, ela lançou três novas músicas. "São singles que fazem parte do projeto Três: 'Mole', 'Mó Paz' e 'Droga'", enumera a cantora. A artista celebrou a chegada dos seus 32 anos neste sábado, mas quem ganhou o presente foi os fãs. Um curta foi lançado de surpresa para seus admiradores em seu canal no YouTube.

"Estou feliz em entregar um audiovisual tão especial. O curta tem um roteiro bem minimalista, pelo tempo que tínhamos para o lançamento, muita dança contemporânea que eu faço com meu bailarino, Wallace Costa, e um visual bem de cinema. A ideia foi mostrar diferentes fases de uma relação amorosa, que são a individualidade, a paixão e o desencontro. Fiquei muito feliz com o resultado e espero que todo mundo goste. As músicas vão estar no meu novo álbum, com certeza, junto com 'Gueto', 'Sem Filtro' e 'Fé'", avisa.