Sabrina Sato usou helicóptero para chegar ao Rock in Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 03/09/2022 20:28

Rio - Sabrina Sato chegou em grande estilo ao Rock in Rio, neste sábado (03). A apresentadora de 41 anos recorreu a um helicóptero para ir do Copacabana Palace até o festival, realizado no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.