Kauã Viana, 18 anos, vende quentinha próximo a um dos portões do Rock in Rio e gostaria de ver o show do Justin Bieber - Foto: Pedro Medeiros

Publicado 03/09/2022 16:59 | Atualizado 03/09/2022 17:12

Rio - Tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. Essa é a realidade de alguns moradores que vivem no entorno ou bem próximos da Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Vendendo quentinhas ou bebida gelada, trabalhadores vivem o sonho de conhecer o festival, mas encaram a realidade salgada dos ingressos.