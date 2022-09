03/09/2022 - Segundo dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste sabado(03). Na foto o casamento de Fábio Alexandre 41 anos Juliana, 35 anos - Sandro Vox/Agência O Dia

03/09/2022 - Segundo dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste sabado(03). Na foto o casamento de Fábio Alexandre 41 anos Juliana, 35 anosSandro Vox/Agência O Dia

Publicado 03/09/2022 19:45

Rio - O amor está no Rock in Rio! Neste sábado (3), casais apaixonados aproveitaram o segundo dia do festival para tornar o romance oficial. E ninguém melhor que Elvis Presley, ou seu sósia, para celebrar a união na Cidade do Rock.

03/09/2022 - Segundo dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste sabado(03). Na foto o casamento de Fábio Alexandre 41 anos Juliana, 35 anos Sandro Vox/Agência O Dia

A manicure Juliana foi surpreendida pelo namorado, o vendedor Fábio Alexandre, com o casório no mesmo dia em que ela completa 35 anos de idade. "Eu tô passada, não fazia ideia que ele ia fazer isso. A gente só ia tirar uma foto com o Elvis. Aí ele veio com essa surpresa", contou. "E foi ótima, nunca poderia imaginar", declara.

Fábio, por sua vez, revela que o momento já estava planejando há uma semana, quando comprou a aliança em Nova Friburgo, cidade onde o casal mora. "Já estava tudo no esquema", brinca o rapaz de 41 anos. "Casamos no Rock in Rio, temos certidão, e pelo Elvis!", comemora Juliana. Os dois estiveram no primeiro dia do evento para acompanhar o show da banda Iron Maiden e ainda esperam o show do rapper Post Malone, que se apresenta no Palco Mundo neste sábado.