Fãs reagem a rumores de que Justin Bieber teria cancelado apresentações no Chile, Argentina e São Paulo Reprodução/Twitter

Publicado 03/09/2022 09:54 | Atualizado 03/09/2022 10:04

Rio - Justin Bieber, que é o headliner deste domingo no Rock in Rio 2022, se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter na madrugada deste sábado. Boatos dão conta de que o cantor teria cancelado os shows de sua turnê pela América Latina, mantendo apenas sua apresentação no festival.

Mesmo sem nenhuma confirmação, a informação causou grande alvoroço na internet, desesperando os fãs do artista com ingressos comprados. Bieber tem shows marcados para os dias 14 e 15 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo, além de apresentações na Argentina e no Chile.

A situação acabou gerando muitos memes de internautas que subiram a hashtag "ele não vem mais", fazendo referência ao Rock in Rio 2017, em que Lady Gaga cancelou sua apresentação às vésperas de sua apresentação no Palco Mundo. Contudo, apesar do receio dos fãs, a equipe de Bieber desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio, na manhã deste sábado (3).

