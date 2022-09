2022-09-02 - ROCKINRIO - Movimentação do publico, durante o primeiro dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira(02). Foto de personagem e palco Favela . Na foto: Bruna e Gabriela Giacian - Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 03/09/2022 01:10 | Atualizado 03/09/2022 03:44

Rio - Além dos shows, os brinquedos foram umas das grandes atrações do primeiro dia do Rock in Rio, na noite desta sexta-feira. Sem muitas filas e pouca espera, era possível se aventurar em alguns brinquedos radicais como Discovery, Mega-Drop e a montanha-russa. Mas a dica é agendar no aplicativo do festival melhor horário para aproveitar as atrações sem nenhum problema.

A espera do Discovery era praticamente nula. Respeitando o agendamento, o fluxo da fila era bem rápido. O Mega-Drop estava da mesma maneira. "Agendamos para esse brinquedo. Estou muito surpresa, está funcionando perfeitamente o brinquedo. Não temos de quem reclamar", comenta Bruna Giaciani, de 30 anos, que estava acompanhada de Gabriela Giaciane.

As pessoas que querem brincar na montanha-russa precisam ter um pouquinho mais de paciência. A espera para curtir o friozinho na barriga proporcionado pela atração dura cerca de 40 minutos. Mas esse não foi um empecilho para Sandra Kelly, de 32 anos, e sua enteada Bárbara Rezende, de 14 anos. "A gente não agendou, estamos há cerca de 40 minutos na fila. Mas vale a pena", comenta Sandra. "Nem parece que a gente está aqui há tanto tempo. Está passando rápido", opina Bárbara.