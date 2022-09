2022-09-02 - ROCKINRIO - Movimentação do publico, durante o primeiro dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira(02). Na foto Patricia Araújo - Sandro Vox/Agência O Dia

2022-09-02 - ROCKINRIO - Movimentação do publico, durante o primeiro dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira(02). Na foto Patricia AraújoSandro Vox/Agência O Dia

Publicado 02/09/2022 20:19 | Atualizado 02/09/2022 20:32

Rio - O público caprichou na produção para curtir o primeiro dia do Rock in Rio, nesta sexta-feira, na Zona Oeste do Rio. Muitos vestiram literalmente a camisa do Iron Maiden. Foi o caso da concurseira, Kelen Azevedo, de 29 anos. Ela combinou uma blusa da banda inglesa, com um cintinho de corrente, botas e óculos escuros. A produção ficou ainda mais completa com uma make bem feita, com direito a pedrinhas nos olhos e batom vermelho.