Famosos marcam presença no segundo dia de festival

Rio - Os portões foram abertos para o segundo dia de Rock in Rio. O evento que acontece no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, receberá neste sábado (03) os shows de Alok, Jason Derulo, Marshmello e Post Malone no Palco Mundo. Já no Palco Sunset, Papatinho e L7nnon, Xamã, Criolo e Racionais MC animam o público.

Alguns famosos chegaram cedo para prestigiar o evento, entre eles, as influenciadoras Zoo e Tata Estaniecki, a ex-chiquititas Lívia Inhudes, o atleta Paulo André Camilo, Any Gabrielly, integrante do Now United, os atores Francisco Vitti e André e Carlos Silberg, Astrid Fontenele com o filho Gabriel, Lívia Aragão, Joaquim Huck, Cinara Leal, Carol Sampaio e Nando Rodrigues

O Rock in Rio segue por todo o final de semana e se estende aos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro.



