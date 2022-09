Marcos Frota vai ao Rock in Rio com nova namorada - Graça Paes/AgNews

Rio - Marcos Frota curtiu o primeiro dia de Rock in Rio ao lado de sua nova namorada. O ator, de 65 anos, chegou de mãos dadas com Thaysa Rodrigues, de 31, à área Vip do festival, mas evitou falar sobre a relação.

Dona de uma loja de roupas infantis do Pará, sua terra natal, Thaysa atualmente mora no Rio com a filha, de 4 anos.

O último relacionamento que Marcos Frota assumiu publicamente foi em 2016, com Amanda Almeida, 28 anos mais nova que ele. O ator também já foi casado, de 1997 a 2004, com a atriz Carolina Dieckmann, com quem tem um filho, Davi, de 23 anos.