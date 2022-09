Equipe de Justin Bieber chega ao Brasil e faz sucesso no aeroporto

Rio - Os fãs do canadense Justin Bieber já podem começar a ficar mais tranquilos. A equipe do artista desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio, na manhã deste sábado. Bieber será a atração principal do Palco Mundo do Rock in Rio no domingo.

Como o cantor havia cancelado alguns shows por conta de problemas de saúde, os fãs estavam preocupados com a possibilidade do artista também cancelar sua apresentação no festival. Além de Justin Bieber, no domingo, o Palco Mundo terá shows de Demi Lovato, Iza e Jota Quest.

Neste sábado, o headliner da noite será o rapper Post Malone. Também vão se apresentar no Palco Mundo Marshmello, Jason Derulo e Alok.

