03/09/2022 - Segundo dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste sabado(03). Na foto Ana Beatriz Brenda, Alessandra e Gabriely Fernandes - Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 03/09/2022 19:59 | Atualizado 03/09/2022 23:29

Rio - A volta do Rock in Rio após a pandemia do coronavírus deixou fãs animados com os shows que acontecem até o dia 11 de setembro. Neste sábado, o festival reuniu o público jovem com apresentações de música eletrônica, funk e rap.

"É uma experiência de sentir a liberdade de voltar, sentir os eventos voltarem. É se encontrar com a multidão pra festejar, é uma festa", declarou Ana Beatriz Barbosa, de 21 anos. A jovem chegou na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio, acompanhada das amigas Brenda Alessandra, de 20 anos, e Gabriely Fernandes, 22. "[Vamos ficar] a noite toda, a gente só vai embora amanhã de manhã", garantiu ela.

O trio ainda revelou a expectativa para o show do rapper norte-americano Post Malone, que encerra a noite deste sábado no Palco Sunset. Enquanto isso, o Palco Sunset também teve sua programação dedicada totalmente ao rap brasileiro, com apresentações de L7nnon e Papatinho, Xamã e Criolo.