Iguá distribui água gelada gratuitamente no Rock in Rio - Divulgação

Iguá distribui água gelada gratuitamente no Rock in RioDivulgação

Publicado 03/09/2022 20:01

Rio - O público do Rock in Rio 2022 vai ter à disposição, em todos os dias de festival, água gelada gratuita na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio. A ação está sendo promovida pela concessionária dos serviços de água e esgoto Iguá.

Iguá distribui água gelada gratuitamente no Rock in Rio Divulgação

Só no primeiro dia de festival, a iniciativa da concessionária em parceria com o evento distribuiu gratuitamente 80 mil litros de água gelada. São mais de 70 pessoas trabalhando na distribuição durante todos os dias festival.

Com mochilas térmicas e copos de material biodegradável para garantir o compromisso com a sustentabilidade, a equipe se concentra na fila de entrada e na grade em frente ao Palco Mundo, onde a missão é hidratar os fãs que correm para lá após a abertura dos portões e não perdem o lugar até o início dos shows.