Narcisa Tamborindeguy assusta Jason Derulo horas antes de apresentação no Rock in RioReprodução/Instagram

Publicado 03/09/2022 15:24 | Atualizado 03/09/2022 16:04

Rio - Narcisa Tamborindeguy divertiu seus seguidores na tarde deste sábado (3) ao dar um susto no cantor Jason Derulo horas antes do show dele no Rock in Rio. O artista, que estava pegando sol, foi surpreendido pela socialite, que logo gritou seu famoso bordão: "Ai, que loucura!"

fotogaleria

O cantor norte-americano, que estava tomando uma água de coco, se assustou e quase jogou a bebida para cima, sem entender o que estava acontecendo, mas logo deu uma gargalhada. Narcisa compartilhou o vídeo do momento em seu Instagram. "Se isso não te faz sorrir, não sei o que te faz rir", escreveu ela na legenda.

Além de Jason Derulo, o Palco Mundo do Rock in Rio ainda recebe o DJ Alok, Marshmello, e Post Malone como a atração principal da noite.