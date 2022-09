Primiero dia do Rock in Rio 2022 é marcado por muito heavy metal - Divulgação

Rio - O primeiro dia do Rock in Rio 2022, que ficou conhecido como o "Rock in Rio do Reencontro", foi marcado pela já tradicional correria na abertura dos portões, na tarde desta sexta-feira, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio. Os fãs da banda Iron Maiden, headliner da noite, fizeram de tudo para ficar na grade do Palco Mundo e foram recepcionados pelo presidente do festival, Roberto Medina, e pela vice-presidente executiva, Roberta Medina.

“Esta já está sendo a edição mais emocionante da nossa história, pois o Rock in Rio representa um momento de virada da nossa sociedade. Um momento de acreditar que o mundo pode ser melhor, de apostar na vida, de sonhar e fazer acontecer. A abertura dos portões hoje foi uma verdadeira catarse coletiva, toda emoção que é estar de volta”, afirmou Roberto Medina.

“O que vimos hoje na abertura foi algo mágico. Todos se abraçando e juntos novamente, depois de tanto tempo, foi arrepiante. Tenho a certeza de que viveremos experiências incríveis e sensações únicas em todos estes sete dias”, completou Roberta Medina.

O famoso "Dia dos Camisas Pretas", tradicional no Rock in Rio, mas que abre o festival pela primeira vez, foi exatamente como o esperado: com muito heavy metal.

PALCO MUNDO

Em uma apresentação criada especialmente para o festival,a banda Sepultura ao lado da Orquestra Sinfônica Brasileira abriram a noite no Palco Mundo, emociando o público com uma perfeita harmonia entre a música clássica e heavy metal.

Em seguida, a banda francesa Gojira assumiu os trabalhos, retornando ao palco Mundo após7 anos. Conhecidos pelo envolvimento em causas ambientas, fizeram um show repleto de ativismo em defesa da causa indígena.

O headliner Iron Maiden teve a seu show adiantado e foi a penúltima banda a se apresentar. Com um grande investimento nos efeitos pirotécnicos, a banda mais aguardada da noite incendiou o público ao som de clássicos, relembrando as suas quase cinco décadas de carreira. O cantor Post Malone, que se apresenta neste sábado na Cidade do Rock, estava próximo ao palco e não perdeu um detalhe da grade show do Iron Maiden.

Fechando a noite, os estadunidenses do Dream Theater subiram ao palco com muita potência em seu tradicional rock progressivo e empolgoaram o público até a última música.

PALCO SUNSET

No palco Sunset, os mineiros do Black Pantera foram os responsáveis por abrir as apresentações do dia. Juntos com a banda Devotos, eles fizeram um show emblemático com direito a homenagem para a eterna Elza Soares, tocando a música "Carne Negra".

"Essa música, eternizada na voz de Elza Soares, madrinha e dona de tudo! A maior forma de resistência é o sorriso no rosto de uma mulher negra, e a minha mãe está aqui para provar, aqui na frente! Meu pai também está aqui, minhas filhas, minha família inteira. A carne mais barata segue sendo a carne negra", disse o vocalista da banda.

Logo depois, foi a vez do grupo heavy metal americano Metal Allegiance agitar todo o público presente, seguidos pela banda estadunidense Living Colour, ao lado do guitarrista Steve Vai, que fizeram um encontro inédito marcado por solos de guitarra e homenagens a grandes nomes. E aí, para fechar as apresentações no Palco Sunset, chegou Bullet From My Valentine, diretamente do País de Gales, animando sobretudo os metaleiros mais jovens.