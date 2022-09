Alok se apresentou no Rock Rio neste sábado (03) - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/09/2022 20:29

Rio - Alok levantou o público da Cidade do Rock neste sábado. O DJ de 31 anos, que abriu a segunda noite de shows no Palco Mundo, não economizou nos efeitos especiais e pirotecnia para animar a galera ao som dos singles "Don't Say Goodbye", "Liberdade", "Deep Down", "Ocean" e "Ilusão (Cracolândia)".

fotogaleria Logo no início do show, Alok passou seu recado. "Vou avisar para vocês que eu vim para bagunçar", afirmou. O DJ ainda mostrou que pretendia marcar seu nome no evento. "Vai valer a pena. Vamos fazer história?", questionou o público.

O segundo dia de apresentações no Palco Mundo do Rock in Rio ainda terá apresentações de Jason Derulo, Marshmello e Post Malone. O evento acontece por todo o fim de semana e se estende nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro.