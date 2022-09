Alanis Guillen e mais famosos curtem primeiro dia de Rock in Rio

Rio - Um verdadeiro time de famosos prestigiou o primeiro dia de Rock in Rio, na noite desta sexta-feira. O festival de música voltou ao Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, após o adiamento no ano passado por conta da pandemia da covid-19.

Famosos como Alanis Guillen, de "Pantanal", Marcos Mion, Ana Clara Lima, Larissa Manoela e o namorado, André Luiz Frambach, entre outros prestigiaram o evento.

No Palco Mundo, o headliner Iron Maiden foi a penúltima banda a se apresentar. Os veteranos britânicos investiram nos efeitos pirotécnicos e incendiaram o público ao som de clássicos como “Fear of the dark”, “Trooper” e “Run to the hills”.

Os fãs da banda foram ao delírio quando um boneco gigante da mascote Eddie surgiu no palco vestido de samurai, em referência ao último álbum da banda, “Senjutsu” -- inspirado na cultura japonesa e lançado em 2021.

Abrindo a noite no Palco Mundo, a Orquestra Sinfônica Brasileira foi ovacionada pelo público antes da entrada dos músicos do Sepultura. Em uma apresentação criada especialmente para o festival, juntos eles homenagearam grandes nomes da música clássica, como Vivaldi e Beethoven, equilibrando com sucessos da banda como “Roots Bloody Roots” e “Refuse / Resist”.

O segundo grupo ao subir ao palco foram os franceses do Gojira, que, conhecidos pelo envolvimento em causas ambientas, fizeram um show repleto de ativismo em defesa da causa indígena. Além de entrar com o rosto pintado de urucum, o vocalista Joe Duplantier, convidou representantes de povos originários e apresentou a música “Amazônia”, sobre a destruição da floresta. Fechando a noite, o Dream Theater subiu ao palco com muita potência em seu tradicional rock progressivo e empolgou o público até a última música.



