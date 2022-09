2022-09-02 - ROCKINRIO - Movimentação do publico, durante o primeiro dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira(02). Na foto: Breno Moraes e João Batista. - Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 03/09/2022 01:28 | Atualizado 03/09/2022 03:43

Rio - Se engana quem acha que roqueiro não curte funk. O Espaço Favela bombou nesta sexta-feira, na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio. O público não economizou no passinho e dançou até o chão com os bailarinos que se apresentavam no palco.