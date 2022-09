Primeiro dia de Rock in Rio. Na foto, Black Pantera - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Primeiro dia de Rock in Rio. Na foto, Black PanteraReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 02/09/2022 20:04

Rio - No dia do metal na Cidade do Rock, o Palco Sunset não deixou a desejar. As atrações contam com as bandas Black Pantera, com participação do Devotos, Metal Allegiance, Living Colour, que convida Steve Vai e Bullet For My Valentine.

fotogaleria

As primeiras notas ouvidas pelo publico desse palco foram dos mineiros da Black Pantera, eles são conhecidos por misturar em suas músicas o metal e o punk, além de sua forte presença antirracista no mundo musical. A banda iniciou o show com protestos contra o governo de Jair Bolsonaro e teve o apoio do público.

O guitarrista e vocalista Charles ainda desceu do palco e entrou no meio da multidão que os assistia, momentos antes de receberem a participação do Devotos, um grupo seminal do punk pernambucano, e levarem os fãs á loucura antes mesmo de anoitecer.

Em seguida foi a vez da banda americana, Metal Allegiance, assumir o palco. Ao som do clássico do thrash metal, o público aproveitou o som e a participação especial de Chuck Billy, vocalista da banda Testament, também grande no estilo musical.

Os protestos retornaram ao Palco Sunset quando a banda americana Living Colour assumiu o show. O vocalista Corey Glover levantou placas escrito "vote" e "democracia" e o público seguiu os passos, criticando o governo de Jair Bolsonaro ao gritar em coro: "Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*". Além disso, o gringo dedicou o show à Marielle antes de receber o famoso guitarrista Steve Vai como convidado.

O Palco Sunset ainda contará com mais uma atração, o Bullet For My Valentine que iniciará seu show às 20:30 desta sexta-feira(2)