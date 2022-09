2022-09-02 - ROCKINRIO - Movimentação do publico, durante o primeiro dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira(02). Na foto Jair Rodrigues , Jeruza Dall Agnol, Arthur Peron e o bebê Eva Rodrigues.jp - Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 02/09/2022 20:02 | Atualizado 02/09/2022 20:02

Rio - Não precisa andar muito para notar as diferentes gerações que circulam pela Cidade do Rock, nesta sexta-feira, na Zona Oeste do Rio. A fofura da bebê Eva, de oito meses, por exemplo, podia ser avistada de longe. Ao som do 'Sepultura', no Palco Mundo, a bebê sorria e batia palminhas. "Esse é o primeiro Rock in Rio dela", vibra o papai da pequena, Arthur Peron, de 32 anos.