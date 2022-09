Davi Kneip - Higor Bastos

Davi KneipHigor Bastos

Publicado 02/09/2022 18:12 | Atualizado 02/09/2022 18:19

Rio - Davi Kneip, que é cantor, DJ e produtor do hit “sentaDONA” remix - em parceria com Luísa Sonza, Mc Frog e Gabriel do Borel - confirmou, nesta sexta-feira (2), sua participação no tradicional Coke Studio, espaço da Coca-Cola na Cidade do Rock neste sábado (3).

fotogaleria

Em ascensão no cenário musical com apenas 23 anos, ele não nega sua alegria por participar de um dos maiores festivais de música do mundo. “Estava doido pra contar essa novidade pra vocês. É isso mesmo Brasil, vamos arrasar juntos no Coke Studio neste sábado no Rock in Rio, e sabe quem vai estar junto comigo? A musa da cantora Gabily pra gente fazer aquela magia acontecer, que só a gente com a Coca-Cola, sabe”, declara Kneip.



Com uma extensa programação, o espaço irá contar também com a participação de outras personalidades da música como Vitão, Johnny Hooker, Lenadri Buenno, Grag Quee e muito mais.