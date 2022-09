Todo sorridente, Post Malone chega ao Rio e posa com fãs no aeroporto

Rio - O rapper Post Malone chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira e fez a alegria dos fãs que o aguardavam no aeroporto. Simpático e todo sorridente, o artista posou para muitas fotos com seus admiradores.

Post Malone vai se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio no sábado. O rapper é conhecido por sucessos como Rockstar, Sunflower, Circles, I Like You, entre outros.

O Rock in Rio 2022 começa nesta sexta-feira. Este primeiro dia contará com shows de Iron Maiden, Dream Theater, Gojira, Sepultura e Orquestra Sinfônica Brasileira.

Relatar erro