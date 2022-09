DJ Marshmello, que se apresentará no Palco Mundo, chega ao Brasil com rosto todo coberto

Rio - O DJ Marshmello desembarcou no Brasil na manhã desta sexta-feira para sua apresentação no Rock in Rio. Ele chegou usando um moletom e com o rosto todo coberto.

O DJ é uma das principais atrações do Palco Mundo, no sábado, segundo dia de festival. Marshemello estava cercado por seguranças e não parou para tirar fotos. O DJ é conhecido pelo hit "Happier".

O Rock in Rio 2022 começa nesta sexta-feira. Este primeiro dia contará com shows de Iron Maiden, Dream Theater, Gojira, Sepultura e Orquestra Sinfônica Brasileira.

