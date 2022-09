Justin Bieber pediu 80 kg de gelo para seu camarim no Rock in Rio - Reprodução Internet

Publicado 01/09/2022 07:40

Rio - O cantor Justin Bieber é uma das atrações mais aguardadas pelos fãs do Rock in Rio. O canadense se apresentará no Palco Mundo, no domingo, e fez uma exigência inusitada para seu camarim. De acordo com o "Gshow", o artista pediu à produção do evento 80 kg de gelo para um banho de imersão. O gelo ficará no camarim do artista, mas ainda não se sabe se será usado por ele antes ou depois da apresentação.

Os ingressos para o show de Justin Bieber no Rock in Rio foram colocados à venda no início de abril e esgotaram em apenas 12 minutos. Há alguns dias, o cantor cancelou o "Meet & Greet" com os fãs brasileiros alegando proteger a saúde dos fãs e também a dele. Os ingressos para tirar uma foto em grupo com Justin Bieber custariam R$ 5 mil.

Muitos fãs ainda estão preocupados com a possibilidade de o cantor cancelar seu show no Rock in Rio, assim como fez com algumas apresentações nos Estados Unidos e Canadá, em julho. Alguns dias após o cancelamento, Bieber apareceu em vídeo com parte do rosto paralisado e contou que foi diagnosticado com Síndrome de Ramsay Hunt, que também é conhecida como como herpes-zoster do ouvido.