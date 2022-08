Rock in Rio abre as portas em evento-teste com direito a shows e brinquedos em funcionamento - Ag. News

Publicado 31/08/2022 15:38

Rio - O evento-teste do Rock in Rio, realizado nesta terça-feira (30), também serviu para o público preparar o bolso. A grande festa conta com diferentes cardápios, desde os sanduíches do Bob's até opções de comidas veganas.

O festival acontece entre nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro com shows de diversos artistas nacionais e internacionais. Todas as apresentações acontecem nos oito palcos da Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O evento também vai contar com um esquema especial de transporte

Confira os valores:

Bebidas

- Água (300 ml): R$ 6

- Refrigerante (350 ml): R$ 9

- Chope Heineken (400 ml): R$ 15

- Matte Leão (300 ml): R$ 9

- Suco Del Valle (300 ml): R$ 9

- Energético Red Bull (250 ml): R$ 12

Bob's

- Sanduíche + bebida + batata: R$ 42 a R$ 55

- Sanduíche + bebida: R$ 36 a R$ 42

- Milk-shake (400 ml): R$ 20

Vulcano Sandwich

- Sanduíche: R$ 30

- Sanduíche + anéis de cebola: R$ 40

- Cachorro quente: R$ 28

- Cachorro quente + anéis de cebola: R$ 38

- Anéis de cebola: R$ 20

HNT

- Sanduíche de frango: R$ 30

- Sanduíche de frango + energético: R$ 40

- Sanduíche de frango + refrigerante + batata: R$ 45

- Balde com filés de frango e batata frita: R$ 40

- Empanado vegano com sabor de frango e batata frita: R$ 45

Big Daddy's

- Espetinhos de carne ou frango: R$ 17

- Sanduíche: R$ 33

- Dois espetinhos + bebida: R$ 40

Cinemark

- Pipoca com balde do Rock in Rio: R$ 55

- Pipoca chocolate com balde do Rock in Rio: R$ 60

- Pipoca: R$ 20 a R$ 25

- Pipoca chocolate: R$ 25 a R$ 30

Geneal

- Cachorro quente + batata + bebida: R$ 30 a R$ 35

- Cachorro quente duplo + batata +bebida: R$ 35 a R$ 42

- Cachorro quente especial + batata + bebida: R$ 43 a R$ 48

Let'Sushi

- Harumaki Legumes (2 unidades): R$ 19

- Harumaki

Cheia de Graça

- Sanduíche: R$ 29

- Porção de linguiça: R$ 32

- Polenta frita: R$ 15

Incrível

- Sanduíche de frango vegano: R$ 25

- Cachorro quente vegano: R$ 22

- Taco de chilli vegano: R$ 20

Nasaj

- Kebab: R$ 29

- Esfiha: R$ 12

- Chocolate Kitkat: R$ 5

- Snack: R$ 13

Açougue Vegano

- Coxinha de jaca ou espinafre: R$ 13

- Sanduíche com hambúrguer de shitake: R$ 35

Três corações

- Copo refil de café: R$ 10

Domino's Pizza

- Pizza brotinho: R$ 40

Kitkat

- Chocolate sabor Tequila Sunrise ou Sex on the Beach (11,6 g e sem teor alcoólico): R$ 3,20

Banana Food

- Salada de carne ou frango: R$ 29

Seara

- Porção de bacon: R$ 20