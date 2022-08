Rock In Rio deve receber até 700 mil pessoas - Wallace Barbosa/AgNews

Publicado 31/08/2022 14:34 | Atualizado 31/08/2022 14:45

Rio - Tá chegando a hora: às 14h de sexta-feira (2), abrem-se os portões para a nona edição do Rock in Rio. Serão sete dias - 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro - de muita música, diversão e reencontros após dois anos de necessário afastamento social por conta da pandemia de covid-19. A partir de quinta (1º), a Prefeitura do Rio inicia um Planejamento Operacional para o festival que conta com esquema especial de mobilidade. Ida e volta da Cidade do Rock será por transporte único e exclusivo, partindo do Terminal Alvorada e do metrô Jardim Oceânico, que funcionará 24h.

Adiado em um ano devido à pandemia, milhares de pessoas vivem a expectativa de, novamente, viver a experiência de um festival. Da última edição, em 2019, para esta, algumas mudanças foram feitas. O Rock in Rio, em parceria com a prefeitura do Rio de Janeiro, criou o Rock Express, o único e exclusivo meio de transporte coletivo para chegar à Cidade do Rock. Esse substituirá o BRT que será destinado somente à população que diariamente faz uso do modal.



O transporte partirá dos Terminais Alvorada e Jardim Oceânico, todos os dias do festival, de 13h às 5h da manhã, com saídas de 10 em 10 minutos. O valor da passagem de ida e volta será de R$ 22 e deve ser comprado com antecedência através do site do Rock Express

Outra opção, essa mais prática e confortável, são os ônibus Primeira Classe, cujo preço, ida e volta por dia de festival, é de R$ 125 e a compra também é pela internet , onde há horários disponíveis. No retorno para casa, motoristas estão autorizados a permitir o desembarque em qualquer parte do percurso.

No total, serão 17 pontos de embarque pelo estado do Rio: no Bossa Nova Mix (Aeroporto Santos Dumont), em frente à entrada do shopping; no Aeroporto Galeão, no desembarque do terminal 2; em Petrópolis, na Rua Padre Siqueira, em frente ao nº 419; em Ipanema, na Rua Prudente de Moraes, junto à praça General Osorio; em Copacabana, na Rua Siqueira Campos, em frente ao nº 143; no Botafogo Praia Shopping, na entrada lateral da Rua Professor Alfredo Gomes; no Rio Design Barra, na Av. das Américas 7777, em frente ao shopping; no Shopping Downtown, na Av. das Américas 500, em frente ao shopping; na Praia da Barra da Tijuca, em frente a Av. Lucio Costa 3.600; na Tijuca, na Rua Almirante Cochrane, 146; na Rodoviária Novo Rio, na Av. Francisco Bicalho, 1, na plataforma 58; no Recreio na Av. das Américas, esquina com a Av. Jose Luiz Ferraz; no Centro, na Rua da Assembleia 10; na Lagoa, na Avenida Borges de Medeiros, pista de serviço junto ao nº 1424; em Niterói, em São Francisco na Praça Don Orione; no NorteShopping; e no shopping Nova América.



Especialmente para o Rock in Rio, alguns serviços funcionarão sem parar. É o caso do Metrô e de alguns ramais do BRT. A estação Jardim Oceânico estará aberta 24h, durante todos os dias de evento, para embarque e desembarque. As demais estações, apenas para saída dos usuários.

O Metrô Rio pede que os usuários antecipem a compra do bilhete, com custo de R$ 6,50, pelo site ou aplicativo Giro e nas estações. Há também a opção de passar pela catraca usando bilhetes do metrô, Riocard Mais, ou cartões e dispositivos habilitados com tecnologia NFC para pagamento no embarque.



O serviço do BRT funcionará normalmente, somente com extensão de horários para três serviços, que funcionarão 24h: Terminal Recreio-Estação Vila Militar; Terminal Alvorada-Terminal Santa Cruz e Terminal Recreio-Estação Madureira.



A prefeitura recomenda rotas e horários alternativos para deslocamentos na região da Cidade do Rock, uma vez que todo o entorno será área de circulação restrita. Também não haverá estacionamento no entorno do evento. Inclusive, a CET-Rio informou que 17 reboques trabalharão no guincho de carros parados irregularmente.



Diferentemente de edições anteriores, o trânsito será livre ao redor do evento durante toda a manhã. A interdição só se inicia a partir das 14h da tarde até às 6h da manhã do dia seguinte, quando a Avenida Abelardo Bueno e as Ruas Jaime Poggi, Franz Weissman e Aroazes serão reabertas.

O acesso para automóveis será pelo Portão G (Rua Olof Palme), e, para coletivos, pelo Portão IA (Rua Abrahão Jabour).



Caminho a pé

Apesar da forte recomendação contrária da prefeitura, é possível ir de carro para o Rock in Rio, mas a caminhada é bastante longa até a Cidade do Rock.

Uma opção é estacionar no Shopping Metropolitano Barra, cuja entrada fica antes das barreiras, e caminhar 2 km. Outra hipótese de estacionamento é o Indigo do Riocentro, a 1 km da Cidade do Rock, com tarifa fixa de R$ 60 para carros e R$ 300 para ônibus. Para chegar lá, é necessário dar a volta pela Avenida Salvador Allende.

A Uber, serviço de carro por aplicativo, montou uma base no estacionamento do Riocentro, a cerca de 1 km do Parque Olímpico, para embarque e desembarque. Além de um espaço coberto para sentar e descansar, o local contará com banheiros, estações de carregamento de celular e food-trucks, além de faixas designadas na área de espera. Dessa forma, os motoristas parceiros poderão informar aos usuários, via app, em que faixa estão aguardando.



Para chegar ao local e ter acesso ao evento, basta que o usuário digite Centro de Convenções Riocentro como destino no aplicativo da Uber. Lá, placas de sinalização e o time de apoio da Uber informarão a direção até a Cidade do Rock. Na hora de ir embora, basta voltar ao Espaço Uber, no Riocentro, solicitar um carro e aguardar.



Próximo a Estação Parque Olímpico do BRT, a prefeitura organizará um bolsão com táxis para atendimento ao público, mas somente na saída do evento.

Evento-teste

A produção do Rock in Rio realizou, nesta terça-feira (30), um evento-teste no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para simular e dar um gostinho do que o público vai encontrar no festival. Neste evento, todos os brinquedos da Cidade do Rock estavam em funcionamento, assim como todos os palcos e arenas.

Mais de 350 crianças de comunidades cariocas visitaram a Cidade do Rock neste preview. À noite, o evento-teste contou com ensaios de Ferrugem, no Palco Favela, e Criolo, no Sunset. Ao som da música tema do festival, com direito ao show de luzes que marca o encerramento das atividades em cada dia de evento, o simulação do Rock in Rio chegou ao fim.

