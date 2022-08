Bruno está preso preventivamente desde o início do mês, quando teve a sua transferência autorizada de um hospital na Zona Norte para o sistema prisional - Divulgação

Bruno está preso preventivamente desde o início do mês, quando teve a sua transferência autorizada de um hospital na Zona Norte para o sistema prisionalDivulgação

Publicado 31/08/2022 14:08 | Atualizado 31/08/2022 15:46

Rio - O modelo e influenciador Bruno Fernandes Moreira Krupp, que atropelou e matou o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, aparece na folha de pagamentos secreta do Centro Estadual de Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj). De acordo com planilha obtida pelo Ministério Público do Rio (MPRJ), Krupp fez dois saques com valor total de R$ 4.740 entre maio e junho.



O modelo faz parte de uma lista com 27 mil pessoas físicas que teriam cargos na fundação do Governo do Estado. As contratações são alvo de investigação de promotores do MPRJ e também de auditoria especial do Tribunal de Contas do Estado (TCE).



De acordo com o levantamento, os dois saque no valor de R$ 2.370 foram feitos em agência do Banco Bradesco na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O primeiro aconteceu no dia 17 de maio. No dia 13 de junho, ele retornou a agência e fez a retirada de outra ordem de pagamento. Apesar de fazer parte da lista, o nome do influenciador não consta na base de funcionários fornecidas pela própria Ceperj.

Krupp cumpre prisão preventiva desde o início do mês pela colisão que causou a morte do adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos. Nesta terça-feira (30), o modelo também se tornou réu pelo crime de estelionato. Ele e Bruno Monteiro Leite, que seria seu sócio, clonaram cartões e praticaram golpes contra turistas. Os dois foram indiciados pela Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), no último dia 18.



O golpe teria contado com a ajuda do gerente de um hotel na Zona Sul. O prejuízo estimado pelo estabelecimento seria de R$ 428 mil.



Morte de adolescente



O modelo foi denunciado e é réu pela morte do adolescente João Gabriel Cardim, de 16 anos, no último dia 16 de julho. O jovem atravessava a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, por volta das 23h, ao lado da própria mãe, quando foi atropelado por Krupp.



O adolescente chegou a ser socorrido, teve uma perna amputada na hora, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.



A perícia realizada na moto e no local onde o acidente aconteceu apontou que o modelo não freou antes de acertar o adolescente. Segundo peritos, o veículo passava pela via a mais de 120 km/h, enquanto o limite da via era de 60 km/h. Câmeras de segurança de um prédio flagraram o momento do acidente.

A Fundação Ceperj foi procurada pela reportagem de O DIA, mas até o momento não se pronunciou sobre o caso envolvendo o influenciador.