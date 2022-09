Relatos apontam que o tiroteio ocorreu por volta das 20h20 atrás do shopping - Reprodução

Relatos apontam que o tiroteio ocorreu por volta das 20h20 atrás do shoppingReprodução

Publicado 31/08/2022 21:20 | Atualizado 01/09/2022 07:52

Rio – Uma tentativa de assalto provocou uma troca de tiros dentro e no entorno do Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira (31). Dois criminosos armados pretendiam roubar uma joalheria e chegaram a render funcionários, mas fugiram depois que seguranças do estabelecimento reagiaram. No confronto, um vigilante acabou atingido de raspão na perna e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Rafael L. Faria, de 30 anos, foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados às 20h39 para atender a uma ocorrência na Avenida Maracanã 987, endereço do shopping. De acordo com a Polícia Militar, o 6º BPM chegou a ser alertado via rádio sobre os disparos dentro do estabelecimento e, ao chegar ao local, foi informado da ação dos criminosos, que teria ocorrido por volta das 20h20.

Na parte de trás do shopping, que fica Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, um PM de folga desconfiou de um homem e, ao tentar fazer a abordagem, o suspeito atirou contra ele, dando início a um novo confronto. Equipes da Polícia Militar chegaram a realizar um cerco tático para localizar os bandidos, mas eles ainda não foram encontrados.

O caso foi encaminhado para a 19ª DP (Tijuca). Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e agentes analisam imagens de câmeras de segurança. As investigações estão em andamento para identificar e prender os autores.

Mais polícia chegando no Shopping Tijuca! Pelo que vi, ta tendo arrastão lá dentro, com tiroteio. Evitem andar por aqui! pic.twitter.com/DLBMWqKGch — RAY BACHI (@raybachi) August 31, 2022

Em nota, o Shopping Tijuca afirmou que a troca de tiros ocorreu na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, após a tentativa de assalto à joalheira. O estabelecimento afirmou ainda que um segurança foi atingido de raspão e encaminhado para o hospital. "Estamos em contato com as autoridades para auxiliar nas investigações", conclui a nota. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que lojas do centro comercial foram fechadas e policiais averiguando o local que foi alvo dos bandidos.

Em outro momento, um funcionário que trabalha em uma loja do Flamengo em frente ao shopping, grava o momento em que o tiroteio ocorre. No vídeo é possível ver o segurança ferido e frequentadores do centro comercial se abrigando do tiroteio.

Um vídeo feito numa loja do Flamengo em frente mostra o tiroteio no Shopping Tijuca pic.twitter.com/zuD6801Z3E — Fernando Machado (@fernandoluiiz) September 1, 2022

Joalheira já havia sido assaltada no shopping este ano

Esta não é a primeira vez que o ocorre este tipo de tentativa de assalto no centro comercial. Em março, três homens armados assaltaram uma joalheria no Shopping Tijuca. Segundo um funcionário na época, os assaltantes roubaram a loja e fugiram em duas motocicletas. Durante a fuga, foram realizados disparos para o alto, mas ninguém ficou ferido. As lojas fecharam as portas logo após o clima tenso dentro do centro comercial e tiros causaram pânico entre clientes e funcionários.