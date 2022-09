Funcionários permanecem internados no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 01/09/2022 06:56

Rio - Os três funcionários que caíram de um prédio em construção em Nilópolis , na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (31), permanecem internados no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). José Suelinton, de 35 anos, Leonardo Rodrigues, 40, e Carlos Alberto Pena, 59, que chegaram a sofrer queimaduras graves por choque elétrico, apresentam quadro clínico estável, nesta quinta-feira (1º). Segundo a direção da unidade de saúde, as vítimas estão sendo acompanhadas pelas equipes médica e de enfermagem da emergência.

José, Leonardo e Carlos caíram de uma altura superior a três metros em cima de fios de alta tensão. De acordo com o engenheiro responsável pela obra, identificado apenas como Leonardo, um dos funcionários levou um choque e os outros dois foram feridos quando tentavam ajudar o colega. O incidente causou a queda dos três.

A obra em que as vítimas trabalhavam é da SPE Elegance Empreendimentos e Participações LTDA. A construção fica localizada na Praça Paulo de Frontin, na esquina com a Avenida Roberto Silveira. De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação de Nilópolis, a empresa conta com o alvará concedido para licença de construção em dia.