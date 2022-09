Recenseadora do IBGE sofre assédio sexual durante trabalho - Agência Brasil

Publicado 31/08/2022 20:19 | Atualizado 31/08/2022 20:59

Rio- Uma recenseadora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) denunciou, nesta segunda-feira (29), que foi vítima de assédio sexual ao aplicar questionário em Bangu, Zona Oeste do Rio, enquanto fazia seu trabalho. Com a ajuda da supervisão do instituto, ela registrou a ocorrência online.

De acordo com o IBGE, a mulher foi até o posto de coleta comunicar o ocorrido ao Agente Censitário Municipal e está recebendo apoio da equipe. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 34ª DP (Bangu) e a investigação está em andamento.